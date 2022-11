2010, 2011, 2012 och 2013 vann tysken Sebastian Vettel fyra förarmästerskap på rad i Red Bull-teamet. När han vann 2010 var han 23 år gammal och därmed historiens yngsta F1-mästare.

Aston Martin-föraren är också trea på listan över förare som vunnit flest F1-race totalt (53), efter Michael Schumacher (91) och Lewis Hamilton (103).

När hans 16-åriga F1-karriär då gick i mål på söndagseftermiddagen med säsongens sista race, i Abu Dhabi, var det till känslosamma hyllningar från publiken.

– Jag njöt av loppet, det var såklart en lite annorlunda uppvärmning just idag. Men så fort starten går så är man i race-läge. Men allt som allt är det en stor dag. Stort tack till alla fans med flaggor och stora leenden som har varit väldigt speciella för mig. Jag kommer nog sakna det här mer än vad jag förstår just nu. Tack för all kärlek, sa Sebastian Vettel i Viaplays sändning.

Till sist knep Sebastian Vettel även tiondeplatsen i racet och fick avsluta karriären på poängplats. Efter avkylningsvarvet drog Vettel även några ”donuts” på målrakan för att sätta punkt.

Kamp om andraplatserna

Max Verstappen och hans team Red Bull var redan klara som världsmästare, men där bakom var kampen hård ändå in i mål.

Hans lagkamrat Sergio Perez samt Ferraris Charles Leclerc gjorde upp om andraplatsen i förarmästerskapet (de var lika inför sista racet) och där slutade Charles Leclerc tvåa i loppet bakom Verstappen samtidigt som Perez blev trea. Den ordningen var också slutordningen i förarmästerskapets topp.

I stallmästerskapet var det Ferrari och Mercedes som kämpade om andraplatsen, med klar fördel för Ferrari. När Lewis Hamiltons Mercedesbil gav upp i slutet av racet blev ordningen klar och tydlig då båda Ferraribilarna också placerade sig före George Russell i den andra Mercedesbilen.