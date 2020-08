Andreas Granqvist rasande efter Helsingborgs förlust: ”Jävla pajasar”

Det blev stor dramatik när Helsingborg tog emot Sirius.

Efter ett sent avgörande var Sirius glädje stor, och spelarna firade rejält i spelargången, på väg in i omklädningsrummet.

”Kom igen för fan!”

Det uppskattades inte av Helsingborgs skadade lagkapten Andreas Granqvist.

– Ni får gå in i omklädningsrummet och fira, era jävla pajaser. Rydström (Henrik, tränaren), kom igen för fan! Ni kan väl fira i omklädningsrummet? Fair play att ni vinner, men ni kan väl gå in i omklädningsrummet och fira, sade han upprört.

– Jag kan förstå att det kanske blir lite provocerande när man förlorar en match så här sent. Men det är svårt för oss att hålla igen våra känslor. Vi hade svårt att komma in i omklädningsrummet, så det blev så att vi inte kunde hålla oss innan vi kom in i omklädningsrummet. Det är sånt som händer, när Sverige hade sina segrar i VM kan jag tänka mig att det var något liknande, säger Sirius Axel Björnström till SVT Sport.

KLIPP: Björnström om bråket: ”Svårt för oss att hålla igen”