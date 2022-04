– Jag äter pasta och ris, det är receptet. Jag är i ett stim och har ett bra självförtroende. Den kemi som finns mellan spelarna är fantastisk och det finns en bra känsla. Nu ska vi rida på den här vågen, säger Benzema med ett stort leende till C More från Stamford Bridgde.

Karim Benzema sköt Real Madrid till kvartsfinal i Champions League med ett äkta hattrick mot PSG. Under onsdagskvällen briljerade fransmannen på nytt när han ordnade en ny blytung seger för ”Marängerna” mot Chelsea i London.

I den 21:a matchminuten skulle 34-åringen skriva in sig i målprotokollet. Vinicius Junior hittade Benzema som fint nickade in 1-0 för gästerna och bara tre minuter senare var fransmannen framme igen när han nickade in 0-2.

Två hattrick på två matcher

Men Chelsea fortsatte att trycka på och fick till slut utdelning. I den 40:e matchminuten nickade formstarka Kai Havertz in reduceringen för Chelsea.

Men Benzema var inte nöjd där. I den 46:e minuten fullbordade han sitt hattrick när Chelseas målvakt Édouard Mendy stod för en jätteblunder där fransmannen enkelt kunde skjuta in 3-1 till Madrid som också blev slutresultatet.

På tisdag nästa vecka avgörs det och Real Madrid har nu en ypperlig möjlighet att ta sig till semifinal efter kvällens match.

Noterbart är att Benzema nu har gjort 37 mål på 36 matcher den här säsongen, varav hela sex mål i de två senaste Champions League matcherna.