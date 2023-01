– Det är skönt att det äntligen blev verklighet, säger norrmannen till norska TV2.

Så sent som i somras anslöt Berisha till Hammarby. Men under vintern har han ryktats bort från klubben och norrmannen har tidigare uttalat sig om att det var ”smickrande” när Molde sades visa intresse. Att den norska storklubben blev hans nästa klubbadress var därmed inget svårt val.

– Det är nästan givet. Det är en toppklubb i Norge, som har gjort det vansinnigt bra de senaste 10-15 åren. Det är häftigt att få fortsätta på den resan, säger 28-årige Berisha till den norska tv-kanalen.

Övergången kostar Molde 30 miljoner kronor, enligt norska TV2. Dessutom finns 7 miljoner extra i potten beroende på framgångar i Europa.

Under hösten i Bajen bidrog Berisha med fyra mål på 14 matcher. Före Hammarbytiden öste han in mål för norska Viking Stavanger. Han gjorde 46 mål på 68 matcher för Viking under två och en halv säsong.

