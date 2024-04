20 minuter in i mötet på Grimsta gjorde BP sitt första mål för dagen. Chansen skapades via ett inkast och Vittsjö var allt annat än på tårna när Frida Thörnqvist fick stå fri centralt för att placera in bollen.

Därefter rullade det på för hemmalaget och det bjöds på ytterligare två mål under den första halvleken till 3-0 i paus.

Olai med mål och assist

Till det tredje målet var det Sara Olai som stod för assisten. Och i andra halvlek fick hon också bli målskytt själv. En stökig situation efter en hörna petade hon in bollen till vad som skulle bli slutresultatet i matchen, 4-0.

BP har därmed säkrat säsongens första seger och har tagit fyra poäng medan Vittsjö är kvar på tre.