Det mesta satt för Degerfors när man gästade BK Häcken – förutom de riktiga farliga målchanserna.

De stod istället hemmalaget för, framförallt i slutet av den första halvleken.

Bästa chansen kom när Benie Traore från högersidan avslossade ett skott som Alfie Whiteman styrde ut. Sen kom också nästa, Leo Bengtsson slängde sig efter bollen som gick ut till hörna.

BK Häcken jagade öppningsmålet och strax innan man gick till halvtidsvila kom även det sista försöket, men Joona Toivios sikte var inte inställt på mål.

Och Hisingslaget fortsatte att stå för chanserna. Patrik Wålemark till Alexander Jeremejeff som hittar tillbaka till Wålemark som försöker hitta in bakom Whiteman som ännu en gång nekade hemmalaget.

Wålemark bakom allt för Häcken

Men skam den som ger sig.

Traore hittade till slut in bakom Whiteman. Men det började med Wålemark som lyfte blicken och hittade till en löpande Traore som kunde skicka in ett tillräckligt hårt skott för att bollen skulle hitta in i nätet, trots att Whiteman var på den.

Och att endast spela fram till ett mål skulle Wålemark inte nöja sig med. 20-åringen kom från ingenstans och bröt en passning för att sedan göra bort sin försvarare för att utöka för hemmalaget. 2-0 blev även slutresultatet.

– De trepoängen var det vi ville ha. Sen blev det några poäng för mig med, men tre poäng är det viktigaste. Vi gjorde det ganska bra i dag, säger Wålemark.

Det ville sig inte för Degerfors som tappade värdefulla poäng för att avancera förbi Halmstad och lämna den negativa kvalplatsen.