Den åttonde omgången är på väg att rundas av. Malmö, som är kvar i Stockholm sedan mötet med AIK i förra veckan, gästar Djurgården på ett kokande Tele2 arena. Hemmalaget har inför kvällens tillställning två raka kryss.

Och det har börjat på bästa sätt för de blårandiga.

Redan efter en kvart har man tagit ledningen. Piotr Johansson tog sig upp från sin backposition, skapade oro och skickade in ett inlägg. Bollen styrdes via MFF-backen Matej Chalus och in i mål.

I den 33:a minuten var det sedan dags för ett klassmål. Mittbacken (!) Hjalmar Ekdal löpte in i straffområdet och bröstade ner ett inspel, för att sedan skicka in 2-0 på volley.

– Vi är inte tillräckligt bra. I de avgörande lägena är vi inte tillräckligt resoluta, inte tillräckligt bra, säger Felix Beijmo i halvtid till Discovery+.

Matchen pågår.