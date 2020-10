Djurgården vann mot Häcken – ensam tvåa

Djurgården är i en fin målform.

Mot Malmö FF tryckte Dif in tre mål från minut 81 och framåt. Mot Sirius blev det vinst med 4-0. När Haris Radetinac, som fyllde 35 år i dag, nickade in 1-0 mot Häcken i den åttonde minuten hade Djurgården gjort åtta mål på under två timmars spel.

Utökade på straff

I andra halvlek utökade Fredrik Ulvestad till 2-0. Han sköt in en straff för bortalaget.

– Det är tungt så klart, men vi räcker inte till, säger Häckens Erik Friberg till Dplay.

Resultatet innebär att Djurgården är ensam tvåa i allsvenskan, laget har 42 poäng efter 25 omgångar. Malmö FF leder serien på 50 poäng.

Häcken är trea i serien på 40 poäng.