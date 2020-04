Framöver kan det bli stopp på spel på lägre divisioner. Foto: SVT

Efter kraven: Spel på lag i lägre divisioner kan förbjudas

Flera matcher under våren har ställts in på grund av stor risk för matchfixning.

På grund av det har Svenska fotbollförbundet krävt att spel på lag från låga divisioner förbjuds.

Nu har Spelinspektionen uppdaterat sitt förslag – och lagt till ett förbud just kring detta.

”Mycket glädjande”, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

SVT Sport avslöjade förra månaden att spelet på träningsmatcher med lag från lägre divisoner ökat lavinartat under våren, på grund av att i princip all idrott lagts ner under coronapandemin. Men just spel på lag från divisioner under division 2 vill Svenska fotbollförbundet sätta stopp för. – Det är helt oacceptabelt! Att man över huvud taget erbjuder den typen av spelobjekt visar att spelbranschen inte tar ansvaret och inte klarar av att reglera det här på ett tillräckligt bra sätt själva, har förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand sagt till SVT Sport. Nytt kapitel Och nu kan de få som de vill. I dag skickade nämligen Spelinspektionen ut ett uppdaterat förslag med vilka regler som ska gälla framöver. I förslaget finns en regel som kan sätta stopp för spel på lag från lägre divisioner. I det nya förslaget finns nämligen ett kapitel 3, som heter: "Särskilt om begränsning av och förbud mot vadhållning på fotboll". Förbud mot spel på träningsmatcher I det kapitlet står det bland annat att vadhållning enbart får erbjudas på "de fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet", "internationella matcher på klubbnivå där lagen ingår i någon av de fyra högsta serienivåerna i respektive land", samt att man förbjuder spel på träningsmatcher. Det innebär att spela på junior- och ungdomsmatcher också förbjuds. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson är nöjd med förslaget. "Det är mycket glädjande att Spelinspektionen har lyssnat på idrotten och förstått att riskerna för matchfixning är mycket större i lägre divisioner", säger han i ett pressmeddelande. Remiss till 6 maj Däremot finns det fortfarande inget förslag på spel på hörnor, inkast och liknande som Svenska fotbollförbundet vill ha ett stopp för. Förslagen är ute på remiss till den 6 maj. De nya reglerna kan träda i kraft efter sommaren. ARKIV: Förbundet kräver spelstopp (31 mars): Kräver spelstopp på träningsmatcher mellan amatörlag Foto: TT Denna fotboll föreslås spel tillåtas på Denna fotboll föreslås spel tillåtas på Visa De fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet.

Internationella matcher på klubbnivå där lagen ingår i någon av de fyra högsta serienivåerna i respektive land.

Matcher i svenska cupen där lagen ingår i någon av de fyra högsta serienivåerna i det svenska seriesystemet.

Matcher där U21-landslag upp till A-landslag deltar.

Vadhållning får inte erbjudas på träningsmatcher eller vänskapsmatcher.