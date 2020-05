Fridolina Rolfö: ”Man kommer bara träffa sina lagkamrater”

Herrarnas Bundesliga börjar nu till helgen och damernas kommer alltså två veckor senare.

– Det känns bra. Vi har väntat på att få besked i och med att det blev klart med herrarna. Det är skönt att vi har ett mål att sikta mot, säger Rolfö.

Hittills har lagen tränat i små grupper, men från och med nu börjar man bedriva normal lagträning. Säkerheten runt lagen har också ökat rejält.

– Det är svårt att säga hur det kommer att bli. Jag har en bra känsla. Jag tycker att tyska fotbollsförbundet har tagit det på stort allvar och vidtagit många säkerhetsåtgärder. Bara under de senaste dagarna har det blivit stor skillnad vad gäller säkerheten. Det genomförs betydligt fler tester. Det är inget som är halvdant, säger Rolfö.

”Kommer att gå in i karantän”

Då matcherna väl drar igång kommer lagen att isoleras från resten av samhället.

– Vi kommer att gå in i karantän under tiden fotbollsmatcherna ska spelas så man kommer bara att träffa sina lagkamrater och så kommer det att genomföras tester under veckan och även dagen innan matcherna, säger svenskan.

Hur kommer det att bli då?

– Ja, det blir ju speciellt. Man har inte varit med om det tidigare. Det är en annorlunda situation, men det är klart att man är glad att få spela fotboll. Jag är ändå tacksam att det går till på det sättet. Vi får hoppas att det är en bra lösning och att det fungerar att spela fotboll samtidigt som vi genomgår den här krisen.

Wolfsburg, där Rolfö, Hedvig Lindahl och Madelen Janogy spelar, leder damernas Bundesliga med åtta poäng ner till Bayern München. Sex matcher återstår.

– Vi har satt oss i en bra situation. Vi leder serien och har alla möjligheter att kamma hem guldet. Av den anledningen känns det extra roligt att få fortsätta spela och inte avbryta. Att få vinna Bundesliga hade varit fantastiskt, säger Rolfö.

ARKIV: Rolfö och Janogy om coronasituationen i Wolfsburg (8 april 2020)