Häcken kom från en chockförlust borta mot nykomlingen Halmstad inför hemmamötet med Degerfors. Men i dag var det andra bullar – Häcken körde över Degerfors från början till slut.

Redan i den andra minuten slog Benie Traore till med matchens första mål.

Sen slog Degerforsanfallaren Dijan Vukojevic till med en superträff från långt håll. Stolpe in och kvitterat på Hisingen.

– Herregud vilket mål, säger experten Nordin Gerzic i Discovery+.

Inhopparen nätade direkt

Men efter det skulle målen bara fortsätta trilla in för Häcken, som fullständigt dominerade matchbilden. Ibrahim Sadiq, som gjorde comeback efter flera veckors skadefrånvaro, fyllde på med 2-1.

Och innan halvtidsvilan hann Amane Romeo och Simon Sandberg trycka dit ett mål vardera.

Den andra halvleken inleddes med att Traore fyllde på med Häckens femte mål och cirka tio minuter senare byttes Momodou Sonko in. Och en minut senare hade även han gjort mål, det var 18-åringens första allsvenska mål. 6-1 till Häcken och en total överkörning.

– Det var otroligt. Jag förväntade mig inte att det skulle gå så snabbt. Jag kom in, fick min chans, och gjorde mål på den, säger Sonko i Discovery+.

”Bara att be om ursäkt”

Det var betydligt dystrare miner i Degerfors-lägret.

– Det är bara att be om ursäkt till fansen för det vi gör just nu. Vi tackar fansen för stödet, men just nu får de ingenting tillbaka, det är bara att be om ursäkt för det, säger Sebastian Ohlsson i Discovery+.

Det blev inga fler mål och Häcken går i och med segern upp på andra plats i tabellen. På torsdag spelar de cupfinal mot Mjällby. Degerfors har nu släppt in 14 mål på tre matcher.

