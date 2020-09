Här är de 12 hetaste värvningarna i Premier League

Kai Havertz till Chelsea. Foto: TT Nyhetsbyrå

Timo Werner till Chelsea. Foto: TT Nyhetsbyrån

Thiago Silva till Chelsea. Foto: TT Nyhetsbyrån

Ben Chilwell till Chelsea. Foto: TT Nyhetsbyrån

James Rodriguez till Everton. Foto: TT Nyhetsbyrån



1. Kai Havertz

Till: Chelsea

Från: Bayer Leverkusen

Övergångssumma: Ca 80 milj euro

Ålder: 21

Position: Mittfältare

Kommentar: Av flera tunga värvningar Chelsea stått för denna sommar är denna tyska stjärna den tyngsta. Den offensiva mittfältaren kommer till Frank Lampards Chelsea för att leverera poäng. På 150 matcher för Leverkusen blev det 46 mål och 31 målgivande passningar





2. Timo Werner

Till: Chelsea

Från: RB Leipzig

Övergångssumma: Ca 53 milj euro

Ålder: 24

Position: Anfallare

Kommentar: Chelsea saknade en tydlig klassanfallare – och agerade. Under 19/20 spelade Werner 34 matcher och gjorde 28 mål. Lägg därtill åtta målgivande passningar. Nu är det ett steg upp när Werner byter liga, men visst är det en intressant värvning av Chelsea





3. Thiago Silva

Till: Chelsea

Från: PSG

Övergångssumma: Fri övergång

Ålder: 35

Position: Försvarare

Kommentar: Precis som Chelsea behövde en anfallare, behövde de någon som kan styra en backlinje. Rutinerade Silva börjar kanske bli till åren. Men: Han kommer gratis, har bara skrivit på för ett år och spelade final i Champions League så sent som för ett par veckor sedan.





4. Ben Chilwell

Till: Chelsea

Från: Leicester

Övergångssumma: 50 milj euro

Ålder: 23

Position: Försvarare

Kommentar: Det blir mycket Chelsea i denna listans topp, men det kan inte hjälpas. Chilwell ska in här och kommer ihop med Silva att stärka upp Chelseas försvar. Är samtidigt rapp på sin kant och fyller gärna på offensivt. Tre mål för Leicester under fjolåret.





5. James Rodriguez

Till: Everton

Från: Real Madrid

Övergångssumma: Fri övergång

Ålder: 29

Position: Mittfältare

Kommentar: Colombianen slog igenom med dunder och brak när han vann skytteligan i fotbolls-VM 2014. Efter det mästerskapet värvades han till Real Madrid från Monaco för 75 miljoner euro. Sedan dess har det gått upp och ner för James.

Danny van de Beek till Manchester United. Foto: TT Nyhetsbyrån

Matt Doherty till Tottenham. Foto: TT Nyhetsbyrån

Nu vänder han till Everton för att trolla på Goodison Park och visst känns det ändå spännande. Detta blir tredje gången som tränare Carlo Ancelotti värvar Rodriguez till sitt lag.





6. Danny van de Beek

Till: Manchester United

Från: Ajax

Övergångssumma: 39 milj euro

Ålder: 23

Position: Mittfältare

Kommentar: Det finns ett par Ajax-lirare på den här listan som kommer till Premier League som kommer att bli spännande att följa. En av dem är van de Beek. Den kreativa mittfältaren är Ole-Gunnar Solkjaers enda värvning så här långt under detta fönster.





7. Matt Doherty

Till: Tottenham

Från: Wolverhampton

Övergångssumma: 17 milj euro

Ålder: 28

Position: Försvarare

Kommentar: En värvning som fick uppmärksamhet då Doherty sedan tidigare på sociala medier berättat att han sedan barnsben varit en stor Arsenal-supporter. Men om vi fokuserar på vad han har gjort på planen, har han under sina år i Wolverhampton ständigt varit ett offensivt hot från sin kant.

Willian till Arsenal. Foto: TT Nyhetsbyrån

Fyra mål och fyra målgivande passningar på 36 matcher för ”Wolves” i Premier League under 19/20. Nu får han slå inlägg på Harry Kane i stället för Rául Jimenez. Om Tottenham slutar före Wolverhampton i ligan? Inte alls säkert. Men en bra värvning av Spurs.





8. Willian

Till: Arsenal

Från: Chelsea

Övergångssumma: Fri övergång

Ålder: 32

Position: Mittfältare

Kommentar: Efter sju säsonger lämnade Willian till slut Chelsea – för Arsenal. En bra värvning av ”Gunners” som får honom gratis och tittar man till hur framför allt försvarsspelet såg ut ifjol, kommer Willian bli nyttig även där.

Hakim Ziyech till Chelsea. Foto: TT Nyhetsbyrån

Callum Wilson och Ryan Fraser till Newcastle. Foto: TT Nyhetsbyrån

Men även framåt kommer Arsenal få nytta av brasilianaren. Nio mål och sju på 36 Premier League-matcher 19/20 är ett bevis på detta.





9. Hakim Ziyech

Till: Chelsea

Från: Ajax

Övergångssumma: 40 milj euro

Ålder: 27

Position: Mittfältare

Kommentar: Ännu en spännande värvning av Chelsea som imponerat i Ajax. Men detta blir ett par nivåer upp, han är 27 år och det är hans första utlandsäventyr. Under en säsong med väldigt många matcher kommer han dock att få gott om speltid, trots att det är stark konkurrens på det blåa mittfältet.





10 & 11. Callum Wilson & Ryan Fraser

Till: Newcastle

Från: Bournemouth



Callum Wilson:

Övergångssumma: 22,5 milj euro

Ålder: 28

Position: Anfallare



Ryan Fraser:

Övergångssumma: Fri övergång

Ålder: 26

Position: Mittfältare



Kommentar: Bournemouth åkte ur Premier League och det brukar gå hand i hand med en spelarflykt. Två av lagets mest framstående spelare lämnade för Newcastle. Två spännande nyförvärv som spetsar till Steve Bruces lag. Åtta mål och tre målgivande framspelningar blev det från Wilson under fjolåret i Premier League.

Michy Batshuayi köps låss till Crystal Palace. Foto: TT Nyhetsbyrån

Nu ska han leda de offensiva styrkorna i en ny randig tröja.





12. Michy Batshuayi

Till: Crystal Palace

Från: Chelsea

Övergångssumma: Lånas in

Ålder: 28

Position: Anfallare

Kommentar: Vi avslutar listan med något som förvisso inte är en övergång, men likväl en bra förstärkning över den kommande säsongen. Batshuayi var utlånad till Crystal Palace från Chelsea under säsongen 18/19 – och nu ska han dit igen.

Ett nytt säsongslångt lån är påkritat för belgaren som förra gången han var i Palace gjorde fem mål på elva ligaframträdanden. Lånet med Crystal Palace går ut efter säsongen – samtidigt som 28-åringens kontrakt med Chelsea också löper ut.