Blåvitt avgjorde Göteborgsderby på tilläggstid

På tilläggstid kunde Robin Söder nicka in 2-1 till Blåvitt i det minst sagt känslofyllda derbyt på Hisingen. Häckens kvittering kom trots en man mindre på planen, men i 97:e matchminuten kunde hemmalaget inte hålla emot längre.

– Det här var en av de bättre lördagarna i år, säger matchhjälten Söder till C More.

Två lag med i toppen av tabellen – båda från Göteborg. Det bäddade för ett extra prestigefyllt derby på Hisingen. Och länge såg det ut att bli 1-1. Men på tilläggstid, i absolut sista stund kunde Robin Söder nicka in 2-1 och den blåvita klacken exploderade på Bravida Arena. Laget fortsätter därmed motbevisa att de skulle vara borträknade i allsvenskan – nu med sex raka matcher utan förlust. – Det här var en av de bättre lördagarna i år, säger matchhjälten Söder till C More. Yasins armbåge gav utvisning Häcken gjorde samtidigt inte en dålig match – snarare tvärtom. Alexander Jeremejeffs kvitteringmål i andra halvlek kom med en man mindre på planen. Detta efter att Ahmed Yasin fått rött kort för sin armbåge i ansiktet på Sebastian Ohlsson. Överlag var derbyt en känsloladdad historia med totalt sju gula kort och ett rött i domarprotokollet. – Det känns som att de var ganska farliga trots en man mindre. Det var små marginaler, man fick ta vara på läget när man fick det, säger Robin Söder. BK Häcken 1 - 2 IFK Göteborg Bravida Arena, Göteborg idag Publik: 6316 Domare: Mohammed Al-Hakim Allsvenskan Visa matchfakta Dela Dela