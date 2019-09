Inter i serieledning efter derbyseger

Milan hade inte vunnit ett Serie A-derby mot Milano-konkurrenter Inter sedan januari 2016.

Den sviten bröts inte i kväll. Inter tog en komfortabel 2–0-seger. Det var lagets sjunde raka derbymatch utan förlust, en bedrift de inte stått för sedan 1999.

Lukaku oroade ofta

Och det var en rättvis sådan. Laget hade betydligt fler farligheter än Milan. Framför allt var det Romelu Lukaku som oroade Milan-försvaret.

Men det var Marcelo Brozovic som spräckte nollan. Fyra minuter in i den andra halvleken slog han till med ett skott från straffområdeslinjen. Skottet styrdes via en Milan-spelare in i mål.

Nickade in 2–0

Med knappa kvarten kvar kom även 2–0, och denna gång var det Lukaku som gjorde mål, då han på ett fint inlägg Nicolo Barella nådde högst i straffområdet och nickade in matchens andra mål, som även blev det sista.

I och med segern befäste Inter sin plats i serietoppen. Laget är det enda laget som vunnit samtliga matcher i serieledningen, och är två poäng före Juventus.

– Det här var en väldigt viktig match, säger Lukaku till streamingtjänsten DAZN, som Football Italia citerar.

”Förberedde oss väl”

Lukaku var väldigt nöjd med att laget kom tillbaka så pass starkt efter den överraskande poängförlusten (1–1) mot Slavia Prag i Champions League i veckan.

– Matchen mot Slavia Prag var svår, men vi förberedde oss väl inför kvällen och gav ett starkt svar. Jag vill inte prata om titeln nu, vi tar en match i taget.