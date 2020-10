Alexander Isak bröt måltorkan mot Ryssland

Alexander Isak hade inte gjort mål på tre månader, nio matcher, innan landskampen mot Ryssland. Halvvägs in i den första halvleken bröt han måltorkan.

Sverige fick frispark en bit in på offensiv planhalva. Sebastian Larsson skickade in bollen i straffområdet och ryske målvakten Soslan Dzhanaev kom ut helt fel. Isak nickade in 1-0.

Annars var det Ryssland som inledde piggast.

I den 17:e minuten levererade Anton Miranchuk ett skott som träffade ribban bakom Karl-Johan Johnsson i Sveriges mål. Sedan hade hemmalaget flera halvchanser i första halvlek, men fick inte in bollen.

Johansson utökade

Med hjälp av ryska spelare kunde Sverige utöka till 2-0 med knappa 20 minuter kvar av ordinarie tid. Mattias Johansson sköt ett skott som styrdes in i mål bredvid den ryska målvakten. Det var ytterbackens första mål i landslaget. Det här var hans fjärde framträdande.

Matchen pågår.