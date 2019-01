Klart: Buya Turay till Djurgården

Anfallaren Mohamed Buya Turay, som bland annat spelat för AFC Eskilstuna och Dalkurd, gör sin första träning med Djurgården under morgondagen. Han lånas in från belgiska Sint-Truiden under 2019.

– Jag är så glad över att få spela för Djurgården. Jag har varit i kontakt med Dif tidigare och det är en klubb som jag alltid har velat spela för. Så för mig känns det som att komma hem och det blir också som en nystart på min karriär, säger han.

Gjorde 55 mål för AFC

Nya tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand har sökt efter anfallare en tid och Buya Turay har nämnts i spekulationerna. Under sina tre säsonger i AFC Eskilstuna blev det hela 55 mål för 23-åringen,

– Det är klart att Buya är en väldigt duktig fotbollsspelare. En målfarlig, löpvillig och snabb forward som har näsa för att göra mål och som gjort ett stort avtryck i AFC och i Dalkurd där han ledde skytteligan när han lämnade och gick för stora pengar till Belgien, säger sportchefen Bosse Andersson till Djurgårdens hemsida.

Buya Turay är Djurgårdens femte nyförvärv efter målvakten Per-Kristian Bråtveit, Aslak Witry, Adam Bergmark Wiberg och Elliott Käck.