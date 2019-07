Glädjebeskedet: Kosovare Asllani startar i bronsmatchen

Kosovare Asllani var med på träningen i går, men en bronsmatch i VM är något annat och in i det sista var det oklart om hon skulle spela eller inte.

Men när Peter Gerhardssons startelva presenterades var det med ett glädjande besked: Sveriges viktiga spelmotor på mittfältet är med i uppställningen, liksom Nathalie Björn som missade semin på grund av feber.

Dessutom är en mycket revanschsugen – och för laget viktig – Fridolina Rolfö tillbaka efter avstängningen senast i matchen mot Nederländerna.

Det var på tilläggstid i semifinalen mot Nederländerna som Asllani fick en stenhård boll i ansiktet och blev liggandes på planen. Läkarteamet var snabbt på plats och tvingades bära ut stjärnan på bår då hon klagade på en skjutande känsla ut i vänster arm.

Dagen efter kom lugnande besked om hon inte längre påverkas av just nackskadan. Men Asllani fick också flera andra smällar under semifinalen som också måste tas in i beräkningen.