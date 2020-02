Magdalena Eriksson målskytt i Chelseas seriefinal mot Manchester City

De som hade bänkat sig för att se seriefinalen i Women's Super League blev knappast besvikna.

De fick se hela sex mål, och mer underhållning därtill.

Erikssons första mål

Matchen spelades från den första matchminuten till den sista i ett högt tempo, med spelare som var fast beslutna att ta segern som skulle ge deras lag övertaget i den dramatiska titelkampen.

Ett av målen gjordes av Chelseas svenska lagkapten Magdalena Eriksson. Målet kom i den 68:e minuten, då Jonna Andersson slog in bollen i straffområdet. Sophie Ingle skarvade bollen vidare mot mål och där vräkte Eriksson sig framför sista Manchester City-spelaren och nickade in bollen via City-målvakten.

Kortvarig glädje

Målet innebar 2–2, och var Erikssons första i ligan den här säsongen.

Men Chelsea-glädjen blev kortvarig. För bara en dryg minut senare fick City straff, efter att Ingle vräkt ner Caroline Weir i straffområdet.

Drömmål från 30 meter

Fram för att slå straffen klev Gergia Stanway, men den tyska målvakten Ann-Katrin Berger räddade.

Underhållningen var inte slut där. Två minuter senare laddade Bethany England högerdojan från ungefär 30 meter och sköt ett skott som gick i en perfekt båge och in vid vänsterstolpen, chanslöst för City-målvakten Ellie Roebuck.

Hemp kvitterade

Men det var inte slut på svänigherna. I den 77:e minuten slog Caroline Weier en djupledsboll in i straffområdet, och Lauren Hemp tryckte bort den passiva Maren Mjelde och stötte in 3–3.

Det målet blev matchens sista. Därmed behåller Manchester City ledningen, en poäng före Chelsea som har en match mindre spelad. Strax där bakom skuggar Arsenal, två poäng efter Chelsea.