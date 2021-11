Fyra raka förluster och 0-12 i målskillnad. Det var Malmö FF:s facit i Champions Leagues gruppspel inför mötet med Zenit.

Då bröt man måltorkan.

Sören Rieks väggspelade fint med Veljko Birmancevic och dansken kunde trycka in ledningsmålet i den 19:e minuten.

Målet var Malmös första mål i Champions League sedan Markus Rosenbergs mål mot Sjachtar Donetsk den 15 oktober, 2015.

– Otroligt skönt för MFF att äntligen få göra mål i Champions League. Det är ju ett alldeles strålande mål. Just att man anfaller på den där högerkanten där de har lite svagare försvarsspelare, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog efter målet.

Straffdrama i andra halvlek

I början av andra halvlek fick Zenit ett drömläge att kvittera. Johan Dahlin fällde brassen Wendel och domare Andris Treimanis pekade på straffpunkten. Men Artem Dzyuba sköt straffen mitt i mål och Dahlin räddade med benen.

– Det är solklar straff, det går inte snacka bort det. Sen räddningen, han slår bollen mitt i mål. Men det är absolut bra gjort av Dahlin att hänga kvar med benen, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog.

Malmö var på väg mot segern men i slutminuterna valde domare Andris Treimanis återigen att peka på straffpunkten efter VAR-granskning.

Den här gången skickade gästerna fram mittbacken Jaroslav Rakitskij, som inte gjorde något misstag och fastställde slutresultatet till 1-1.

Sören Rieks var irriterad på straffsituationen efter matchen.

– Jag ska akta mig för vad jag säger nu. Jag tycker vi gör en bra prestation men de får en straff som jag inte tycker är straff. Men domaren tycker annorlunda så det är väldigt tungt just nu, säger han till C More.

Malmös tränare Jon Dahl Tomasson gav ett kryptiskt svar på vad han tyckte om Zenits straff.

– Julen kommer tidigt till Ryssland, säger han på presskonferensen.

I och med poängtappet dog hoppet om att knipa en tredjeplats och avancera till Europa Leagues sextondelsfinal.

