Hemma mot Union Saint-Gilloise blev Malmö FF nollat. Tio minuter in i matchen öppnade belgarna målskyttet, ett skott från Teddy Teuma styrdes in via MFF-försvarare bakom målvakten Ismael Diawara. Maltesens andra mål i gruppspelet, det första kom också mot Malmö.

Mittfältaren var också involverad när gästerna utökade. Tre minuter före halvtidsvilan gav ett par motlägg runt straffområdet Saint-Gilloise bollen. Teuma passade till ivorianen Jean Lazare Amani som tryckte in 2–0.

Det blev också slutresultatet efter en mållös andra halvlek. Seger för Union Saint-Gilloise som nu säkrat avancemang till slutspelet i Europa League.

Malmö var redan utslaget sedan tidigare, i sista gruppspelsomgången väntar portugisiska Braga som fortfarande kan gå vidare.

Utöver avslutningen i Europa League, kvarstår två allsvenska matcher för Malmö, Varberg borta och Degerfors hemma. MFF ligger sjua i allsvenskan.