Man City vann sprakande toppmöte med Liverpool

– Vi var helt otroliga från den första minuten. Det var så skönt att vinna den här matchen och minska luckan till Liverpool. Vi har fått tillbaka självförtroendet efter de två senaste vinsterna, säger Citys tränare Pep Guardiola leende till BBC.

Efter fem minuters tilläggstid blåstes matchen av Liverpool åkte på sin första förlust i Premier League den här säsongen. Publiken stod länge kvar och hyllade hemmaidolerna som gick runt och kramade om varandra på planen.

I mitten av den andra halvleken kom Man City i en snabb omställning. Bollen spelades ut till Leroy Sane på vänsterkanten som prickade in 2-1 via den bortre högra stolpen, bollen höll sig parallellt nära mållinjen innan den slog i burgaveln på vänster sida.

Klopp: ”Alla kan se varför vi har så många poäng”

– Det var en väldigt intensiv match och det var små marginaler som avgjorde men alla kunde se varför vi har så många poäng som vi har. Jag sa till grabbarna att de gjort en bra insats, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp.

Liverpool kvitterade på ett vackert sätt. Trent Alexander-Arnold spelade in bollen i djupet till Andrew Robertson som mötte på volley och spelade in till Roberto Firmino som kastade sig fram och nickade in 1-1.

City tog ledningen med 1-0 efter att Sergio Aguero dundrat in sitt 250:e mål i Premier League.

Liverpool millimetrar från att ta ledningen

Första halvleks stora snackis var annars hur Liverpool undgick att ta ledningen efter Sadio Mane först skjutit i stolpen och att det sedan blivit full kalabalik när Firmino höll sig framme och Mohamed Salah fått se bollen rensas bort i absolut sista ögonblicket på mållinjen, ett uttryck som för en gångs skull inte är en klyscha, av John Stones.

På de första reprisbilderna såg det ut som om bollen var inne men målvideoproduktionen visade att allt inte var inne. Ett par millimeter skilde Liverpool från ett ledningsmål i den 18:e minuten. Enligt uppgifter ska det ha varit 1,12 centimeter.

– Jag fick ta till alla medel och är bara glad över att bollen inte var över mållinjen. Det är den typen av händelser som kan avgöra en match, säger Stones.

Liverpool är nu bara fyra poäng före nya tvåan City. Om Liverpool vunnit hade det skilt nio poäng till Tottenham som då varit tvåa.