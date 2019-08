Djurgårdens Ajdarevic rullades ut på bår: ”Glad att ingen dog”

Djurgården har chansen att gå upp i serieledning vid seger borta mot Elfsborg i dag. Men matchen kan bli dyrköpt. I den 14:e minuten sköt Ajdarevic mot mål och blev liggandes på konstgräset och signalerades för byte. Naprapaten Christian Andersson (även herrlandslaget) och kiropraktorn Viktor Helander var snabbt framme hos Ajdarevic som efter lite behandling rullades ut på bår med en ljumskskada och fick ersättas av Kevin Walker. – Jag är mest glad över att ingen dog. Elfsborg spelar fruktansvärt fult, säger Djurgårdstränaren Kim Bergstrand till C More. – Det finns en anledning till att de har flest varningar i serien. I paus tvingades även Edward Chilufya bytas ut och ersättas av Nicklas Bärkroth. Djurgården vann sedan med 1-0 sedan Ajdarevics ersättare Kevin Walker avgjort matchen. IF Elfsborg 0 - 1 Djurgårdens IF Borås Arena, Borås idag Publik: 7075 Domare: Mohammed Al-Hakim Allsvenskan Visa matchfakta Dela Dela