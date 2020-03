Första åtgärden: Flytta fram seriestarten

Tidigare i dag meddelade Svenska Fotbollförbundet att kvartsfinalerna i svenska cupen och landskampen mellan Sverige och Ryssland spelas utan publik.

– Det är fastslaget, bekräftade Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska Fotbollförbundet, till SVT Sport.

”Vi är väldigt överens”

När det gäller allsvenskan vill klubbarna helst inte spela matcher utan publik. Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll, berättar att om samhällssituationen i Sverige kvarstår är första prioritering att flytta fram seriestarten.

– Vi pratar med förbundet och de står i kontakt med RF. Vi pratar med klubbarna. Det är en otroligt jobbig situation men vi är väldigt överens om hur vi ska hantera det, säger Enquist till SVT Sport.

Vad är ni överens om?

– Förbundet bestämmer över cupmatcherna och där har man bestämt sig för att spela utan publik. Sen när det gäller ligan är vi överens om att avvakta och se, det är ingen som vet hur länge det här kommer att fortsätta. Det är tre veckor till ligastarten. Beskedet som regeringen har kommit med kan vara över om två veckor.

– Om det här beslutet ligger kvar är vår gemensamma målsättning att titta på alla lösningar för att flytta fram ligastarten. Vi tittar på alla tänkbara möjligheter, flytta matcher till höger och vänster eller in med dem under vintersäsongen. Alla vägar undersöks just nu.

”Det är en katastrof”

Men det kan som sagt bli att matcher under de första omgångarna av serien kan tvingas spela utan åskådare.

– Det är en katastrof för hela fotbollen, säger Enquist.

– Men det kan bli så, om inga andra alternativ fungerar. Vi är trots allt en del av samhället. Vi varken kan eller får spela om det finns risk för folk. Först tittar vi på flytta fram ligastarten, sen tittar vi på andra alternativ.

När tar ni ett beslut?

– Det kan jag inte svara på. Vi har aldrig varit med om något liknande.

KLIPP: Så dödligt är coronaviruset jämfört med andra sjukdomar