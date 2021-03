Nannskog: ”Man tar inte in Zlatan för att han ska sitta på bänken”

Det är fem år sedan Zlatan Ibrahimovic avslutade sin landslagskarriär och han har sedan dess haft fina framgångar internationellt.

Länge har det spekulerats om en eventuell comeback för ”Ibra” i Janne Anderssons trupp, och i eftermiddag smäller det – kommer han med, eller inte.

– Man vet inte riktigt. Han har haft problem med sin ljumske, och varit borta från en del matcher med Milan. Så det kan vara att han väljer att stå över denna samlingen, men det betyder inte att han är rökt för ett EM-slutspel, säger Nannskog.

Nannskog menar dock att det svenska landslaget utan Zlatan har blivit mer av ett lag.

– Annars var det att man förlitade sig till den stores kunskaper och blev lite åskådare på plan. När man släppte boll till Zlatan stod man och tittade på vad han skulle göra. Dit vill vi inte falla in igen, säger han och fortsätter:

– Sen ligger mycket på Zlatan att ha annat kroppsspråk mot sina spelare. Jag tror att det betyder oerhört mycket att få tummen upp av Zlatan, och inte få några dåliga gester eller blockar. Vad han tycker och hur han agerar betyder oerhört mycket för de olika spelarna.

”Tar man in Zlatan så tar man inte in Zlatan för att han ska sitta på bänken”

Vad kan Zlatan förvänta sig för roll i det här landslaget som vi har i dag?

– Jag tror att tar man in Zlatan, så tar man inte in Zlatan för att han ska sitta på bänken. Jag tror att man ska sätta upp honom som en supernia. Vi vill ha de där enkla målen. Jag ser för mig en Zlatan som verkligen håller till runt straffområdet och inte tar mittfältarnas roll. Tar man in Zlatan tycker jag att han ska spela från start, säger Nannskog.

Nannskog hoppas att Zlatan kommer in med väldigt mycket kärlek och att Zlatan förstår den nya rollen han behöver axla.

– Jag hoppas att Zlatan förstår att om han kommer in nu behöver han ha en liten annan attityd att dra med sig spelarna och kanske inte hela tiden kräva den där bollen på plan.