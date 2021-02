Bild för bild: Experten Daniel Nannskog analyserar Alexander Isaks hattrick

1. Lionel Messi, Barcelona, 16 mål, 21 matcher, 0,76 mål per match.

2. Luis Suarez, Atletico Madrid, 16 mål, 20 matcher, 0,80 mål per match.

3. Gerard Moreno, Villareal, 14 mål, 19 matcher, 0,74/mål per match.

4. Youssef En-Nesyri, Sevilla, 13 mål, 22 matcher, 0,59/mål per match.

5. Alexander Isak, Real Sociedad, 12 mål, 20 matcher, 0,60/mål per match.