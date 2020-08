Nannskog om Blåvitts kris: ”Nu är det farligt”

Senast Göteborg vann en match i allsvenskan var den 2 juli. Daniel Nannskog pekar på varör laget har svårt komma till de stora målchanserna.

– Tidigare har vi snackat mycket om att det brister i målskyttet, men i dag tycker jag att det är sista passningen det brister i. Göteborg kommer inte riktigt till de stora målchanserna. Det här kan bli trixigt med ett dåligt självförtroende, säger SVT Sports expert Daniel Nannskog i Fotbollsstudion.

– Det är nu det är farligt för man har gjort bra matcher, men det bli problematisk om man inte ens skapar chanser och det börjar sätta sig för mycket i skallarna.

Fotbollsstudions krönikor Therese Strömberg tror däremot att Göteborgs tränare Poya Asbaghi sitter säkert trots den dystra sviten.

– Ja, jag tror faktiskt det. Litegrann som han (Poya) är inne på finns det olika sätt ligga långt nere i tabellen. De spelar bra, även fast de inte kan gömma sig så mycket längre till om inte segrarna kommer. Men jag tror ändå att man i IFK Göteborg känner man har förändrat mycket och är på väg någonstans under Poya Asbaghi. Jag tror man får nöja sig med att vara ett mittenlag eller just där under den här säsongen. Jag tror att han blir kvar.

