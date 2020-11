Daniel Nannskog: ”Underkänd insats av Sverige”

Efter en händelsefattig första halvlek tog Danmark ledningen på hörna efter en timmes spel.

Drygt tio minuter senare rullade danskarna upp Sverige efter ett inkast på offensiv planhalva, och landslagsdebutanten Alexander Bah tryckte dit 2-0.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Här avgör Bah för Danmark

Danmark, som hade 63-procentigt bollinnehav, vann fullt rättvist och Sveriges bästa målchans var en frispark på slutet. Sebastian Larsson sköt då ett bra skott som danske femtemålvakten (!) Oliver Christensen tippade i ribban.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Larssons jättechans – frispark i ribban

– Jag gillar verkligen inte att Sverige inte klarar av att etablera något spel under i stort sett hela matchen. Det var inte förrän sista tio minuterna, när Sebastian Larsson och Dejan Kulusevski byttes in, som det hände något, säger SVT:s expert Daniel Nannskog och fortsätter:

– Det blev en jättetydlig kvalitetsökning när Larsson och Kulusevski byttes in. Det säger en del om att vi inte har någon jättebredd i svensk fotboll. Vi har en tydlig startelva och kanske fem eller sex riktigt bra avbytare som kan gå in och göra jobbet. Det är där vi befinner oss just nu.

”Jag förstår kritiken mot matchen”

Var det någon av de icke-ordinarie svenskarna som spelade sig närmare EM-truppen?

– Marcus Danielson visade bra takter från sin mittbacksposition och Mattias Svanberg var stundtals helt okej. Annars fick vi inte de svaren vi ville ha.

Onsdagens landskamp var omdebatterad och förhandssnacket har mest handlat om coronakaoset runt båda landslagen.

Borde matchen ha spelats?

– Jag förstår kritiken och de som tycker att det är förjävligt att den spelas, men jag kan också förstå mekanismerna bakom varför den spelas. Förbundet blöder ekonomiskt under pandemin så det är en aspekt till att matchen genomförs. Sportsligt så var det här den sista träningslandskampen inför EM och därmed Janne Anderssons sista chans att titta på spelare innan han måste ta ut EM-truppen, säger Daniel Nannskog.