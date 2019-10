Efter överkörning – Belgien första lag till EM

Belgien är som första lag klart för EM efter att ha krossat San Marino med 9-0. Efter en trevande inledning skickade Romelu Lukaku in 1-0 i den 28:e minuten. Målet var hans 50:e i den belgiska landslagsdressen. Därefter gjorde Nacer Chadli, självmål, Lukaku, Toby Alderweireld och Youri Tielemans mål och ställningen var 6-0 i halvtid.

I den andra halvleken följde sedan inhopparen Christian Benteke och Anderlechts 18-årige talang Yari Verschaeren upp med 7-0 och 8-0 innan Timothy Castagne satte slutresultatet 9-0.

Nederländerna nära poängtapp

Nordirland tog sensationellt ledningen mot Nederländerna med kvarten kvar av ordinarie tid. Josh Magennis utnyttjade slarv av försvararna Matthijs de Ligt och Daley Blind och knoppade in 0-1 till gästerna.

Nederländerna pressade på för en kvittering och sex minuter efter den Magennis ledningsmål gjorde Memphis Depay 1-1 när han skickade in en klassisk tåpaj. På övertid lyckades sedan Luuk de Jong suga in edrn boll och trycka in 2-1 innan Depay följde upp med sitt andra mål i matchens sista minut.

Segern innebär att Nederländerna går upp i tabelltopp, på samma poäng som Tyskland, tolv. Även Nordirland har tolv poäng, men har en match mer spelad än övriga två.