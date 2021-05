Örebro tog ställning mot mäns våld mot kvinnor

Örebro tar ställning mot mäns våld mot kvinnor.

Den allsvenska klubben stöttar kampanjen En annan mamma och Kvinnohuset i Örebro och som en del i det spelades kvällens möte med Malmö i speciella tröjor.

Spelarnas mammors namn prydde nämligen ryggarna i en match då lagkaptenen Nordin Gerzic dessutom slog rekord med sin 313:e allsvenska match.

Att det blev ännu en förlust för nästjumbon var förstås tungt, men tränaren Axel Kjäll kände ändå stolthet.

– Vi gick in i den här matchen med stolthet för vår klubb, vår lagkapten slår rekord vilket är väldigt stort. Vi gick in i den matchen med en klubb som ger stöttning och tar ställning mot mäns våld mot kvinnor som vi visade på ett fint sätt. Just nu är det en stor besvikelse. Men idag känner jag ändå en stolthet för klubben om man tittar på de två sakerna. Vi visar att vi är mer än en fotbollsklubb.