Pelé, som lades in på sjukhus den här veckan mitt under pågående cancerbehandlingar, ”har haft ett bra svar på vården utan att den kliniska bilden förvärrats under de senaste 24 timmarna”, säger läkare vid Albert Einstein-sjukhuset i São Paulo i ett uttalande enligt nyhetsbyrån AFP.

Även Pelé själv menar att hans nuvarande hälsotillstånd är stabilt.

”Mina vänner, jag vill hålla alla lugna och positiva. Jag är stark, har mycket hopp och jag följer min behandling som vanligt. Jag vill tacka hela det medicinska teamet, och vårdteamet, för all omsorg jag har fått”, skriver han på Instagram och fortsätter:

”Jag har mycket tro på Gud, och varje kärleksmeddelande jag får från er, runtom i världen, håller mig full av energi. Och (jag) tittar på Brasilien i fotbolls-VM också!”

Behandlas för en luftvägsinfektion

Den 82-årige Pelé lades in på sjukhus i São Paulo tidigare i veckan. Läkare bekräftade på fredagen att Pelé behandlas för en luftvägsinfektion.

I december i fjol lades Pelé in för vård av en tarmtumör.

Har vunnit tre VM-guld

Två månader tidigare opererades en tumör bort på den högra delen av tjocktarmen, och han var i samband med det inlagd på sjukhus i nästan en månad.

Pelé är av många ansedd som tidernas främsta fotbollsspelare, han tog bland annat VM-guld 1958, 1962 och 1970.

