Prestige på spel för Liverpool-profilen Glenn Hysén: Har ett vad med Tottenhamsupportern Torbjörn Nilsson

Profilen Glenn Hysén, 59, som syns i mängder av sammanhang, kommer att följa matchen på en sportbar i Stockholm. I samarbete med ett spelbolag kommer Hysén även att promota Alexander ”The Mauler” Gustafssons MMA-match i Globen som kommer att avgöras sent under lördagskvällen. Tottenham – Liverpool har avspark 21.00 och är klar tidigast 22.50.

För SVT Sport berättar Hysén om chocken när han såg ett specialdesignat hotellrum i Liverpool och varför han inte ser matcherna tillsammans med legendarerna Kenny Dalglish och Ian Rush.

Det känns i hela kroppen på Hysén att finalen närmar sig.

– Det har stegrats och det blir värre och värre. Man tänker på det och blir påmind om det i stort sett varje dag när man träffar folk på stan som undrar hur det går på lördag. Jag har hela tiden sagt 3-0 till Liverpool som den obotlige optimist jag är men det är bara tippat med hjärtat även om det inte är omöjligt, säger Hysén till SVT, dels i form av en intervju i Morgonstudion och dels i en intervju med sporten.

”Vet inte om jag skrikit så mycket i hela mitt liv”

Våren har bjudit på fantastisk fotbollspropaganda från både Liverpool och Tottenham som vände ”omöjliga” underlägen i semifinalerna.

– När Liverpool gjorde 4-0 mot Barcelona, jag vet inte om skrikit så mycket i hela mitt liv, jag var i en annan värld, minns Hysén.

Hysen leder sportresor från Sverige till Liverpools hemmamatcher på klassiska Anfield, där han själv spelade 1989-1992.

– Det har varit helt sjukt i år, jag har varit i Liverpool åtta gånger eftersom jag jobbar med olika resebolag. Jag står och tjatar lite skit någon timme på någon bar som de hyrt.

Besökte hotellrummet ”Glenn Hysén”

Även om Hysén är luttrad efter all uppmärksamhet blev han nästan golvad vid ett besök på en välbekant pub utanför arenan.

– Senaste gången fick jag en chock, en bar som finns utanför Anfield som heter The Sandon hade gjort i ordning små hotellrum. Ett av rummen heter ”Glenn Hysén”, det är helt sjukt. Det var bilder och grejer på mig i det rummet och rött överallt – helt sanslöst.

Vad kände du när du kom in och såg det rummet?

– Jag började fan nästan lipa, det var ju löjligt. Nog visste jag att vi var jävligt bra, vi vann ju ligan första året men helvete: Då märker man att man gjort något vettigt.

Därför nobbar han Dalglish och Rush

Hur ser kontakten med Liverpool ut i dag?

– Om jag skulle vilja skulle jag kunna gå upp på andra sidan och sätta mig med (Kenny) Dalglish och (Ian) Rush) och gänget men de sitter i slips och kavaj och det är inte min grej att sitta så på en jävla fotbollsmatch. Jag sitter hellre någon annanstans men jag är alltid där med en grupp på mellan 50 och 200 personer. Sist satt vi på The Kop (fansens speciella ställe) ganska högt upp och det var magiskt att sitta mitt i högen när de sjöng med, helt fantastiskt.

Hyséns hyss med Torbjörn Nilsson, också en av svensk fotbolls största, blev klassiska på 1980-talet. De har en nära kontakt och Champions League-finalen blir en extra krydda.

– En av mina bästa vänner från Blåvittiden, Torbjörn Nilsson, håller ju på Tottenham och vi har slagit vad om att den som förlorar får bjuda den andra på middag där det är all in som gäller under en helkväll. Något måste man ju betta om, garvar Hysén.

Missade ligatiteln ska ge Champions League-pokal

Hysén tror att Liverpools missade ligatitel trots 97 inspelade poäng kommer att vara den tändvätska som fäller avgörandet. Manchester City vann på 98 efter en enorm holmgång.

– Man tappade ligan på ett unikt sätt efter att ha tagit så många poäng, jag menar att ta 97 poäng och inte vinna ligan, det är ju inte sant. Det finns en revanschlusta i det här gänget och hela stan. Det här löser sig. Efter en svacka har man visat att man är ett topplag i Europa. De har 17-18 man som är i stort sett lika bra. Det är inte lika viktigt med vilka som är skadade och avstängda.

Att två engelska lag möts betyder givetvis mycket för anseendet för Premier League.

– Det betyder hur mycket som helst för engelsk fotboll att två lag är i Champions League-final. Jämför med Serie A som var en jätteliga under 1980-talet och början av 90-talet. Nu har man tappat hur mycket som helst och ligan är inte lika populär att spela i.