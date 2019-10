Professorn varnar: ”Nicka inte förrän i puberteten”

Studien i The New England Journal of Medicine från University of Glasgow väckte stor uppmärksamhet. Forskare har jämfört dödsorsaker från 7 676 skotska fotbollsproffs med 23 000 övriga människor. Där kom man fram till att fotbollsproffs har dött vid ungefär 3,5 gånger fler tillfällen av demenssjukdomar än de övriga personerna.

Ingenstans slås det fast exakt vad som gör att det är så, men Henrik Zetterberg vill ändå särskilt varna barn för nickande eftersom han anser att det är den rimligaste förklaringen till händelserna.

– Får man en smäll mot huvudet så att det skakar till så kommer hjärnan att röra sig inne i skallen. Då uppstår slitningsskador och nervcellsutskott går av. Ju kraftigare smäll och ju mer huvudrotation, desto kraftigare hjärnskador, säger Zetterberg som är professor i neurokemi.

”Ett riskmoment i fotbollen”

Samtidigt berättar forskaren att en behärskad nick är ofarlig.

– Om man möter bollen med huvudet i en kontrollerad nickning, då händer ingenting. Om man får smällen när man inte är beredd, så att det blir ett knyck i rörelsen, då kan skadorna uppkomma. Nackmuskulaturen är inte fullt utvecklad hos barn och huvudet är proportionellt större än kroppen. Man ska låta bli att nicka när man är barn och börja träna det i puberteten.

Aktuellt: Ska barn undvika att nicka fram till puberteten?

– Ja, man ska överväga sådana försiktighetsåtgärder. Nickningen är ett riskmoment i fotbollen.