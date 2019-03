PSG-supportrar ertappades med knivar och knogjärn

Upp emot 50 PSG-supportrar stoppades från att komma in på arenan i Kingsmeadow under gårdagskvällens match. Enligt AP är gänget (ö)kända sedan tidigare och avstängda från herrlaget och ungdomslagens matcher.

Senare under kvällen meddelade polisen att en dörr in till arenan brutits sönder och att väggen fyllts med PSG-graffitti. Under kvällen framkom dessutom att gruppen ska ha åkt runt och vandaliserat arenorna Waterloo och Wimbledon.

Stoppade buss – hittade vapen

Men mest uppseendeväckande var fyndet polisen gjorde i de utpekade PSG-supportrarnas buss. Där hittades knivar, knogjärn och droger.

”En man har gripits för droginnehav och resten av passagerarna har eskorterats bort från arenan” säger Londonpolisen i ett uttalande.

Matchen var första kvartsfinalmötet mellan Chelsea och PSG i Champions League och slutade 2-0 till Londonlaget. Flera svenskor fanns på planen, Jonna Andersson och Magdalena Ericsson i Chelsea och Emma Berglund i PSG.

Chelseas tränare: ”De måste bete sig”

Returen spelas i Paris den 27 mars. Enligt Sportbladet bestod PSG-klacken i London bara av ett 20-tal supportrar när det väl var dags för avspark.

– Vi får påminna oss om att när damfotbollen utvecklas, måste även granskning och krav på supportrar utvecklas. Det måste bete sig, oavsett om det är våra eller deras fans. Polisen hanterade det här på rätt sätt, säger Chelseas tränare Emma Hayes till BBC.