Rivstart gav svenska mästaren Djurgården drömstart på 2020

Efter en dramatisk upplösning så tog Djurgården i november hem allsvenskan 2019.

När laget i dag inledde den nya tävlingssäsongen så såg det länge ut att inte alls bli dramatiskt.

Nyförvärv nätade

18 minuter in i Svenska Cupen-matchen hemma mot Dalkurd nickade Emir Kujovic in 1–0, och fem minuter senare gjorde han om bedriften.

När nyförvärvet från Norrköping, Kalle Holmberg, i matchminut 31 från nära håll dunkade in 3–0 i nättaket så trodde nog att de flesta att matchen var avgjord.

– Vi kommer ut bra och får hål på dem tidigt, och sen rider vi på den vågen, säger Holmberg till C More.

”Under all kritik”

Men efter att Dalkurd först reducerade till 1–3 sent i den första halvleken, och sedan gjort även 2–3 med tio minuter (ett mål ur svår vinkel som målvakten Tommi Vaiho nog borde ha tagit) kvar blev det en viss dramatik. Men Djurgården redde ut problemen och inledde alltså tävlingssäsongen 2020 med en seger.

– Över 90 minuter är det under all kritik. Första halvlek är stundtals okej, men andra halvlek är dålig hela vägen från Tommi och framåt, säger tränaren Kim Bergstrand till C More.

Noterbart i övrigt från matchen är att Djurgården under halvtidspausen presenterade ett nyförvärv. Detta i den zambiske landslagsmittfältaren Emmanuel Banda, som närmast kommer från belgiska Oostende.

