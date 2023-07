Under herrarnas VM i Qatar förra året var det flera landslag som ville bära den så kallade ”One Love”-bindeln. Efter hot om sportsliga straff från Internationella fotbollsförbundet (Fifa) avstod samtliga av lagen att bära bindeln.

Inför sommarens fotbolls-VM för damer förbjöd Fifa den omdiskuterade bindeln och presenterade i stället, tillsammans med olika FN-organ, åtta egna varianter på armbindlar som VM-nationerna själva får välja mellan.

På bindlarna finns olika sociala budskap så som ”Unite for Inclusion” och ”Unite for Ending Violence Against Women”.

Nu har det svenska landslaget beslutat sig för att spela i och bära alla de olika bindlarna under turneringens gång.

”Vi har noga kollat över de olika sociala budskap som Fifa tillsammans med FN-organen presenterat och känner helt enkelt att vi inte kan välja ett enskilt budskap över de andra”, säger lagkapten Caroline Seger till fotbollsförbundets hemsida och fortsätter:

”Det är många viktiga och bra budskap som kommer synliggöras under mästerskapet, och vi hoppas givetvis att vi ska kunna gå långt i den här turneringen och på det sättet få möjlighet att med vår plattform bidra till att synliggöra de olika budskapen via vår kaptensbindel.”

Under gårdagen meddelade England att de hade tagit samma beslut som Blågult.

– Vi kände väldigt starkt för alla budskapen och vi kunde inte skilja den ena från den andra, sade kaptenen Millie Bright enligt The Guardian.