Serena Williams bakom satsningen av nytt damlag i fotboll

Den amerikanska damligan, NWSL, ska expandera till Los Angeles 2022 och ”Angel City” som laget heter, tröjor och utrustning i svart med vitt tryck är redan tillverkade, backas upp av tunga finansiärer.

Det är bland annat 14 tidigare amerikanska landslagsspelare, bland andra OS- och VM-guldmedaljörerna Mia Hamm och Abby Wambach. Även flera Hollywoodstjärnor ligger bakom investeringen, Oscarsvinnaren Natalie Portman (Black Swan), Uzo Aduba (Orange is the new black), Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) och Eva Longoria (Desperate Housewives) för att nämna några.

Dottern Olympia, 2, en av delägarna

Investeringen i laget leds av finansmannen Alexis Ohanian och hans fru Serena Williams.

– Jag är stolt över att vara en del av den här underbara gruppen som ska förse LA med ett professionellt fotbollslag. Jag är ett stort fan av sporten, och jag tror det finns en enorm potential i damfotboll som varit absurt undervärderad av för många personer alldeles för länge, twittrar Alexis Ohanian.

Föräldrarna är stolta över att dottern, Olympia, två år, är en av delägarna.

”Stolt ägare av Angel City”, ”skriver” Olympia på sitt Twitterkonto som retweetats av pappa Alexis.