Storseger för Piteå i svenska cupen

Piteå visar att formen från förra säsongen sitter kvar även i år. I första cupmatchen mot AIK blev det storseger med 5-1. Så blev det även idag när Ljusdal stod för motståndet.

19 minuter in i matchen gav Andre Norheim laget ledningen med 1-0 när hon skarvade in bollen i mål. Sex minuter senare var det dags igen. Julia Karlenäs nickade in Fernanda Da Silvas inlägg och Piteå hade greppet om matchen i paus.

Nina Jakobsson hade precis kommit in på planen när hon gjorde 3-0 och sedan avslutade Da Silva målskyttet när hon gjorde 4-0 med ett långskott. Piteå toppar gruppen på sex poäng med en match kvar att spela.