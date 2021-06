Italien premiärvann – efter total dominans

Senast Italien bärgade guld EM-guld var 1968 – då på just den arenan, Olympiastadion i Rom.

I dag skulle man återigen vinna. ”Gli Azzuri” besegrade Turkiet med 3-0 i EM-premiären.

Det var Italien som gick offensivt, satte tryck och pressade högt. Det resulterade i ett bra återerövringsspel som gjorde att de blåklädda var farliga matchen igenom.

Den stora dominansen gav Lorenzo Insigne, som kallats obytbar av förbundskaptenen Roberto Mancini, den första chansen att göra mål. Napoli-spelaren fick en underbar passning i offensivt straffområde, men brände ett jätteläge när han avslutade utanför i den 18:e minuten.

En desto bättre chans skulle veteranen Giorgio Chiellini (!), som i princip var överallt under den första akten, få. Jättebacken höll sig i den 22:a minuten framme och bjöd på en vass nick som i den 22:a minuten tvingade den turkiske målvakten Ugurcan Cakir till en magisk parad.

Ciro Immobile fick sedan dubbla lägen, först via en nick utanför i den 33:e minuten och sedan i den 43:e, ett skott som inte riktigt hade någon fart eller precision.

Omdiskuterad handssituation

Stundtals var det nästan så att det snarare ropades efter straff oftare än vad det spelades fotboll.

Och i första halvlekens sista minut borde nog Italien fått en straff efter en handssituation som skapade stor diskussion. Domarna i VAR-rummet önskade att huvuddomaren skulle ta en ytterligare titt på situationen – men han tackade nej.

– För mig är det straff. Visserligen är avståndet kort, men jag tycker spelare kan förvänta sig det inlägget och därför ska det bestraffas med hands, säger SVT Sports expert Jonas Eriksson.

Självmål avgjorde

Det var inte mycket Turkiet, men i den 52:a minuten bröt Cengiz Ünder fram och fick avlossa ett tamt skott.

Två minuter senare skulle mästerskapets målnolla spräckas, via ett självmål. Domenico Berardi tog sig in i Turkiets straffområde och spelade in en stenhård boll, som olyckligt tog på mittbacken Merih Demiral och vidare in i mål.

Italien utökade sedan sin ledning i den 66:e matchminuten efter att Leonardo Spinnazzola tagit sig fram och avlossat ett skott, som återigen fick Cakir att sträcka ut. Dock förgäves, för den hyllade Lazio-anfallaren Ciro Immobile kunde dundra in returen och teckna in sitt lags andra mål i protokollet.

Det var dock inte över där. En slarvig passning från den turkiske målvakten snappades upp och efter en fin upprullning placerade Insigne kyligt in 3-0 för Italien. Det blev också matchens sista.

Landslagen möttes på dagen för 21 år sedan, under EM 2000. Då vann Italien med 2-1.

Italien har nu 28 raka matcher utan förlust och jagar sitt rekord från 1939, på 30 matcher utan nederlag.