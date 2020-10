Två sena mål räddade Real Madrid

Premiären i Champions League den här säsongen var blytung för Real Madrid. Storklubben föll hemma mot Sjachtar Donetsk med 2-3.

Mot Borussia Mönchengladbach såg det länge mörkt ut. Marcus Thuram, son till förre storspelaren Lilian Thuram, hade en fin kväll.

En dryg halvtimme in i matchen gick han i djupet, fick bollen i straffområdet och sköt snyggt in 1-0. 25 minuter senare petade han in en retur till 2-0.

Benzema och Casemiro hjältar

Real Madrid jagade en reducering och såg ut att få lämna tysk mark utan poäng. Men laget fick flyttade fram allt – och fick utdelning.

I den 87:e minuten tryckte Karim Benzema in 1-2.

I den 93:e minuten lyfte Real Madrid in bollen i offensivt straffområde. Sergio Ramos nickade ner bollen till Casemiro som sköt in 2-2.

Den andra matchen i gruppen i kväll – Sjachtar Donetsk-Inter – slutade 0-0.

