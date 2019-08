Tuff uppförsbacke för AIK efter läcker frispark

Det blev en tuff bortamatch för AIK i Glasgow i kväll. Celtic var helt överlägset från start, men AIK stretade emot bra i den första halvleken, och hade 0–0 efter matchens första 45 minuter.

Men redan fem minuter in i den andra halvleken lyckades Celtic spräcka nollan. James Forrest vann ett motlägg mot Rasmus Lindkvist, avancerade någon meter och sköt ett skott som gick via Oskar Linnérs fingrar och in i mål.

Snyggt 2–0

Och värre skulle det bli. 25 minuter senare fick Celtic en frispark drygt 20 meter från mål, till höger om straffområdets halvcirkel. Fram klev Odsonne Edouard och sköt ett skott som snyggt skruvades förbi muren och in vid den första stolpen – helt otagbart för Linnér.

Det visade sig bli matchens sista mål. AIK lyckades aldrig pressa på för någon reducering, och måste därför vinna med minst två mål i returen i Solna nästa vecka för att gå vidare till Europa Leagues gruppspel.

– Det är en tuff uppgift. Men vi kommer inte att hålla tillbaka. Vi kommer att gå med allt vi har, säger tränaren Rikard Norling till Expressen.