Vädjar till regeringen: ”Vi blöder – låt oss ta ansvar!”

Idrotten har i flera veckor väntat på ett besked från regeringen om hur mycket publik som ska tillåtas från och med oktober. I torsdags kom beskedet att inget beslut är fattat.



Nu går Karl-Erik Nilsson, ordförande Svenska Fotbollförbundet, Annika Grälls, ordförande Elitfotboll Dam och Lars-Christer Olsson, ordförande Svensk Elitfotboll ihop i ett gemensamt brev och vädjar att släppa upp på begränsningen om 50 personer.



”Folkhälsomyndigheten har förordat en höjning till folksamlingar på upp mot 500 personer, och står fast vid det. 500 personer på exempelvis Friends Arena skulle innebära att det sitter en person på var hundrade stol. Jämför det med villkoren för andra verksamheter i samhället. En person på var hundrade stol i restaurangerna? På bussarna? På tågen? Det som nu styr för oss har inte med smittskydd att göra, det är en flagrant, medveten nedvärdering och nedprioritering av evenemangsidrott och kultur. Varför?”, står det i brevet.

En halv miljard i förlust

I brevet tydliggör man också den ekonomiska aspekten.

”Vår verksamhet är allvarligt skadad, vi blöder. Då förväntar man sig dialog och hjälp av regering och berörda myndigheter. Så är vi fostrade i detta land, tryggheten i att man har någon att vända sig till.”

”Förlusterna kan räknas både direkt och indirekt, långsiktigt och kortsiktigt. Enbart den direkta kortsiktiga effekten av 2,5-3 miljoner uteblivna biljettförsäljningar med tillhörande matchdagsintäkter kan räknas upp mot en halv miljard kronor i förlust för elitfotbollen”, går det att läsa i brevet, som avslutas med:



”Släpp in oss i dialogen, mildra näringsförbudet och låt oss visa att vi kan fortsätta ta ansvar. Särbehandla oss framför allt inte negativt under tystnad. Ge oss samma förutsättningar under ansvar som till exempel företag, kollektivtrafik, krogar, affärer, shoppingcentra och fabriker har.”



KLIPP: Inget besked kring publikfrågan (24 september 2020)