Villarreal Europa League-mästare på 22:a straffen

Man Uniteds Victor Nilsson Lindelöf blev siste straffläggare av utespelarna. Han satte 10-10 efter att Villarreals målvakt Gerónimo Rulli varit på bollen med fingertopparna. Då hade alla 20 utespelarna satt sina straffar i en perfekt uppvisning.

Sedan satte Rulli själv 11-10 för Villarreal och gick sedan och ställde sig i målet och räddade David De Geas straff genom att slänga sig i vänstra hörn och parera ut bollen när klockan närmade sig midnatt.

Villarrealspelarna jublade ikapp efter sin första Europatitel. Fansen var euforiska av lycka. Segern gör att Villarreal får en plats i höstens Champions League. De flesta Man United-spelarna tog av sig sina medaljer av besvikelse direkt efter utdelningen på planen. Villarreal firade i ett gult konfettihav. Fansen på läktaren grät av lycka när de firade tillsammans med spelarna på planen efteråt. Bucklan höjdes ideligen. De fick aldrig nog. Fansen svarade med ett flagghav och jubelrop.

VAR-granskning i förlängningen

Med fem minuter kvar av förlängningen VAR-granskades en hands i Uniteds straffområde efter att Bollen hamnat på Freds arm men domaren friade. Förlängningen innehöll ingen målchans för något av lagen. Det blev mest en väntan på straffarna.

Efter en frispark gjorde Villarreal 1-0 då det gått en knapp halvtimme. Gerard höll bort Victor Lindelöf lagom dolt med händerna i trängseln och kunde vinkla in bollen på halvvolley nära mål.

Efter tio minuter i andra halvlek kvitterade Man United till 1-1. Efter en hörna och ett efterföljande skott från Marcus Rashford som studsade i försvaret höll sig Edinson Cavani framme och tryckte in 1-1. Målet VAR-granskades länge för offside innan det godkändes.

Rashford hade den stora chansen

Med 20 minuter kvar spelade Bruno Fernandes in bollen från höger till Rashford som sprungit sig fri. Han styrde dock bollen utanför efter att målvakten Gerónimo Rulli gått ut och gjort sig stor. Någon minut senare studsade bollen som en flipperkula i Villarreals straffområde men bort ur farligt område.

Det var United siom styrde matchen under ordinarie tid men när det närmade sig förlängningen mattades tempot. Villarreal gjorde fem byten under ordinarie tid och ett under förlängningen. Man United gjorde inga byten under ordinarie tid. Laget gjorde fem byten under förlängningen, fyra från matchminut 116 och framåt.

Runt 9500 fans, bland dem Man Uniteds legendariske tränare Sir Alex Ferguson, 79, följde matchen på plats i Gdansk, Polen. Han var senare med på prisutdelningen.