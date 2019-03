VM-tvåans tunga baksmälla – föll mot Ungern

Förra årets VM-finalist Kroatien åkte på en oväntad förlust i EM-kvalet i fotboll borta mot Ungern. Mate Patkai tog på sig hjältehatten genom att sätta det avgörande 2–1-målet i den 76:e minuten inför hemmapubliken i Budapest. Det var ett minst sagt passande tillfälle för 31-åringen att göra sitt första landslagsmål i karriären.

Redan i torsdagens kvalpremiär i grupp E hemma mot Azerbajdzjan hade kroaterna problem. Den gången lyckades silvernationen ändå vinna med 2–1 efter ett sent segermål, men borta mot Ungern blev det alltså platt fall.

I samma grupp vann Wales hemma mot Slovakien med 1–0.

Smakstart för Tyskland

Det var en precis så fartfylld och långa stunder högkvalitativ fotbollsmatch som många hade hoppats på. Merparten av åskådarna på Johan Cruijff Arena ville nog ändå helst glömma den första halvleken.

Båda lagen skapade chanser, men det var gästande Tyskland som stod för effektiviteten; redan efter en kvart satte Leroy Sané 1–0 från nära håll och i den 34:e minuten skruvade Serge Gnabry elegant upp 2–0 i det bortre krysset.

Schulz avgjorde

Men Nederländerna lyfte sig efter paus och mindre än 20 minuter in i den andra halvleken var det kvitterat. Matthijs De Ligt nickade in hemmalagets första mål kort efter havltidsvilan, och en kvart senare sköt Memphis Depays distinkt in 2–2 efter en trasslig situation i straffområdet.

Publiken började plötsligt vädra hemmaseger – chanser saknades verkligen inte – men i stället fick hemmafansen lämna arenan med sänkta huvuden. I matchens slutminuter stack Tyskland upp i ett anfall, bollen hittade till slut in till Nico Schulz mitt i det nederländska straffområdet, och Hoffenheimstjärnan bredsidade kontrollerat in segermålet.

Det var Tysklands första match i kvalet till EM 2020 och laget går nu upp på samma poäng som Nederländerna, som vann mot Vitryssland med 4–0 tidigare i veckan. Grupp C toppas av Nordirland, som tog sin andra raka seger på söndagen, 2–1 mot Vitryssland.