Skärpning i boxen mot Thailand

VM-debutanten Hurtig tycker att det svenska laget hanterade det långa regnavbrottet bra, men hoppas på bättre variation och passningsspel för att få ett tidigare ledningsmål mot Thailand.



– Sett till matchen mot Chile så var den sista passningen inte riktigt bra in i boxen, den slarvade vi med. Så sätter vi den mot Thailand så kan vi nog skapa betydligt fler mål.



Väntar ett starkare Thailand

I ett Sverige som dominerade spelmässigt i VM-premiären var rutinerade Sofia Jakobsson med sin fart i den startelva som jobbade hårt för att försöka få till det där sista, avgörande draget. Det var tufft att hitta vägar att, som så många gånger förut, forcera ett lågt liggande motståndarförsvar. Ett tålamodsprövande uppdrag.



– Först och främst är det svårt när man möter ett lag som har åtta spelare i boxen att hitta ytor var man ska slå in bollen. Men samtidigt hade vi en del lägen där vi kunde ha gjort mål. Och det gäller att vi är extra noga i de bitarna, säger Jakobsson till SVT Sport inför mötet med Thailand.



Både Sofia Jakobsson och Lina Hurtig betonar skärpning in i boxen och menar att de nu kommer möta ett Thailand som noga analyserat sin rekordstora förlust mot USA, 13-0, för att komma starkare mot Sverige.