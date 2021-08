21-åringen femte snabbast genom tiderna: ”Helt galet”

I går avslutades OS. Och parallellt – hemma på svensk mark – slog Julia Henriksson till med en kanontid på 100 meter.

Det var under gårdagens tävling Sky is the limit, i Mölndal, som 21-åringen bjöd på supersprinten 11,37 på distansen – den femte snabbaste tiden någonsin. Noteringen är bättre än vad flera stjärnor som Carolina Klüft och Jenny Kallur lyckats nå.

– Det är helt galet, jag förstår fortfarande inte det riktigt. Jätteroligt verkligen. Jag har känt på mig att jag ska närma mig snabba tider, men inte så snabbt, säger Julia Henriksson till SVT Sport.

Hon förbättrade dessutom sitt personbästa med 19 hundradelar. Det svenska rekordet på 100 meter är 11,16, en tid som togs av Linda Haglund vid de olympiska spelen 1980.

