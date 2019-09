Meraf Bahta vann SM på 5000 meter i Karlstad i söndags. Foto: TT.

Bahta missade kvalgränsen – inget VM i Doha

In i det sista jagade Meraf Bahta VM-kvalgränsen på 5000 meter men det lyckades inte i spanska Andujar under fredagskvällen. Hällelöparen sprang in som trea på 15.35,17 och var drygt 13 sekunder från att kvala in till Doha.

Enligt Friidrott.se öppnade Bahta perfekt för att kunna nå kvaltiden med 3.04 och 6.10 på de första kilometerna men sedan följde två kilometrar på 3.09 och 3.12 innan Bahta avslutade med 3.03 på den sista kilometern. Tiden var dock svenskt årsbästa. Japanskan Nozomi Tanaka vann loppet på 15.17,28. Samtidigt i Bryssel vann Sifan Hassan Diamond League-finalen på 14.26.26. Elfte och sista löpare i mål hade där 14.50,13. Gjorde comeback i söndags Meraf Bahta gjorde i söndags comeback efter att ha varit avstängd i ett år på grund av missar i sin vistelserapportering vilket är ett dopningsbrott. Hon vann 5000 m vid SM i Karlstad 15.56,68 i söndags och hastade sedan till Zagreb i tisdags och sprang ett helt misslyckat 15000 meter på 4.29,55 innan det bar av till Spanien i går kväll. – Det är OS som är det stora målet. VM är mer som en bonus, men missar jag ger det bara extra träning inför OS. Men klarar jag kvalgränsen åker jag till Doha, sade hon efter SM i söndags.