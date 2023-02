Damer

Julia Henriksson, (Malmö AI), 60 meter

Wilma Nielsen, (Örgryte IS), 800 meter

Hanna Hermansson, (Turebergs FK), 1500 meter

Sara Christiansson, (Sävedalens AIK), 3000 meter

Michaela Meijer, (Örgryte IS), stavhopp

Khaddi Sagnia, (Ullevi FK), längdhopp

Maja Åskag, (Råby-Rekarne FIF), tresteg

Sara Lennman, (Spårvägens FK), kula

Fanny Roos, (Malmö AI), kula

Bianca Salming, Turebergs FK, femkamp

Herrar

Henrik Larsson, (IF Göta Karlstad), 60 meter

Carl Bengtström, (Örgryte IS), 400 meter

Andreas Kramer, (Ullevi FK), 800 meter

Emil Danielsson, (Spårvägens FK), 1500 meter och 3000 meter

Andreas Almgren, (Turebergs FK), 3000 meter

Max Hrelja, (Malmö AI), 60 m häck

Thobias Montler, (Ullevi FK), längdhopp

Jesper Hellström, (Hässelby SK), tresteg

Marcus Nilsson, (Högby IF), sjukamp