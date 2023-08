Moa Granat var i toppen av fältet under hela semifinalen på 400 meter häck, och gick lugnt in som tvåa i sitt heat. Tiden på 57.00 sekunder tog henne enkelt till final. Hennes försprång tillsammans med semifinalsegraren Alexandra Uta var så överlägset att svenskan till och med kunde sakta in på upploppet, för att spara energi.

Finalen avgörs i morgon 16.30 och sänds i SVT Play.

”Hade det inte i dag”

U20-EM i Jerusalem blev inte lika roligt för diskuskastaren Emma Sralla, 18, som tog guld på U20-VM i fjol och därmed gick in i mästerskapet som favorit. Men redan i kvalet tog det stopp, med tre underkända kast.

Mikael Wennolf, landslagsledare för juniorerna, förklarar att det helt enkelt handlade om att hon inte var på topp i dag.

– Hon har varit lite störd av en fot, som gjort att hon inte fått den kontinuiteten som man vill ha när man laddar för ett mästerskap där man går in som favorit. Hon hade det inte i dag helt enkelt, och det händer alla någon gång, säger han, och lägger även till följande om Sralla:

– Hon tycker detta är tungt såklart, men kapaciteten, drivet och glädjen hon har för idrotten är fantastisk så hon kommer lyckas och då är detta en lärdom. Det är små marginaler.

SVT sänder direkt från finalpassen på U20-EM i Jerusalem.