Anton Karlsson: ” En fantastisk runda”

Karlsson leder tävlingen två slag före Justin Walters efter att ha gjort hela sju birdies och en eagle. Enda plumpen kom på första hålet med en bogey.

Tävlingen i Antwerpen i Belgien spelas enligt ett annorlunda format där de 64 bästa spelarna efter två dagar går vidare till utslagsspel i form av matchspel.

”Rullade i allt sista nio”

Karlsson har haft två topp-tio-placeringar tidigt den här säsongen, sedan han kommit tillbaks till touren efter att ha kvalat in ifjol. Karlsson spelade på Europatouren 2017 men tappade då kortet. Senaste tiden har det dock gått mer trögt.

– Det är svårt att säga varför, men jag har vissa veckor haft för många puttar andra veckor har jag träffat för lite fairways. Även nu här har jag fått kämpa lite från tee men jag satt mycket på greenen, säger Karlsson som hade en sådan där dag när allt rullade i.

– Min bästa dag med putter på länge. Det var nästan svårt att missa en putt ett tag och på sista nio rullade allt i från alla lägen. Det kändes riktigt skönt och det kändes lätt att läsa greenerna, säger Karlsson.

Sebastian Söderberg är delad tolva på fyra under par. Jens Dantorp gick två under och Rikard Karlberg ett under.