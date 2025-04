Hör Sunesson dela sina tankar om Åbergs styrkor – och nyckeln för att vinna på Augusta – i klippet.

Ludvig Åberg kliver in i Masters 2025 den här veckan som en av de stora oddsfavoriterna bakom Scottie Scheffler och Rory McIlroy. 2024 slutade svensken tvåa i sin majordebut under spektakulära former.